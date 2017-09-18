Мурманчанин полоснул ножом по шее своей сожительнице

18 Сентября 2017 года, 20:46

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали местного жителя, который причинил своей сожительнице лёгкий вред здоровью. Конфликт между парой произошёл на минувших выходных.

Сотрудниками вневедомственной охраны был задержан мужчина, который в ходе ссоры нанес ножом удар в шею гражданке, 1972 года рождения. После осмотра бригадой скорой помощи женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, а ее сожителя сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении гражданина, 1981 года рождения, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: Twitter