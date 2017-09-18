Врачу-наркологу из Снежногорской больницы вынесли приговор

19 Сентября 2017 года, 09:46

СНЕЖНОГОРСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Суд вынес приговор врачу-психологоу-наркологу больницы Снежногорска. Женщину обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов. Уголовное дело было возбуждено в июне 2017 года.

Как было установлено, обвиняемая без проведения обследования изготовила и выдала не состоящему на учете у врача-психиатра-нарколога гражданину рецептурный бланк на сильнодействующее вещество «Трамадол». За это она получила денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей.

Кроме того, она из корыстных побуждений внесла в другой рецептурный бланк ложные сведения о том, что гражданин имеет право на приобретение в аптечных учреждениях лекарственных средств «Феназепам» и «Амитриптилин».

Обвиняемая была задержана непосредственно после совершения преступления в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.