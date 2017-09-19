В Мурманске кондуктор ушел со смены с дневной выручкой

19 Сентября 2017 года, 16:36

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В полицию с заявлением о краже денежных средств обратилось руководство предприятия, которое оказывает услуги по перевозке пассажиров троллейбусным и автобусным транспортом на территории города.

Полицейские установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый мужчина, работавший в этом предприятии кондуктором. Как установили сотрудники полиции, завершив смену, злоумышленник забрал дневную выручку в общей сумме 9212 рублей и больше на работу не выходил.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. По ориентировке 22-летний местный житель был задержан сотрудниками ППС и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном. Мужчина пояснил, что действуя из корыстных побуждений, с целью получения личной материальной выгоды похитил денежные средства, которые принадлежали предприятию, в котором он работал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.