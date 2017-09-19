За убийство сожителя северянка предстанет перед судом

19 Сентября 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении северянки, которая обвиняется в убийстве.

Следствие установило, что весной этого года 58-летняя обвиняемая, находясь по месту жительства, в ходе возникшей ссоры во время распития спиртных напитков со своим сожителем нанесла ему порядка четырех ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

На время следствия женщина находится под домашним арестом.

Фото: CC BY 2.0 / r. nial bradshaw / knife