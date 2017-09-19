За избиение сожительницы жителю Полярного грозит до восьми лет тюрьмы

19 Сентября 2017 года, 17:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В полицию ЗАТО Александровск поступило сообщение из больницы об оказании медицинской помощи 40-летней жительнице Полярного, которая получила телесные повреждения в виде пневмоторакса.

Потерпевшая была опрошена полицейскими. Сотрудники выяснили, что ее избил сожитель в ходе конфликта. Злоумышленник ударил ее по голове кулаком, а затем, когда она упала, нанес не менее двух ударов ногой в область ребер.

Полицейские задержали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Безработный 31-летний житель Полярного признался в содеянном и рассказал, что вместе с потерпевшей распивал спиртные напитки в компании. В процессе совместного распития алкоголя вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес телесные повреждения своей сожительнице.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фото: fedpress.ru