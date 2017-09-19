В Ловозерском районе школьнику грозит до пяти лет лишения свободы за кражу школьного инвентаря

19 Сентября 2017 года, 20:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - В отдел полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский» обратился представитель школы в поселке Ревда с заявлением о краже.

Из помещения школьной мастерской пропали три пневматические винтовки, инструменты, а также пять футбольных мячей. Общий ущерб, который был причинен образовательному учреждению, составил 16,5 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что кража произошла путем взлома дверного замка на помещении мастерской. Полицейские сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные на месте преступления, опросили персонал школы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что хищение совершил ранее не судимый 17-летний житель Ревды года рождения. Молодой человек сознался в содеянном и объяснил, что планировал продать похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 17-летнему учащемуся грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.