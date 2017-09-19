Суд разлучил супругов-наркосбытчиков из Полярного

20 Сентября 2017 года, 11:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор супругам Алексею и Наталье П., которых обвиняют в незаконном сбыте наркотических веществ. Преступников задержали в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, пара сбыла лицу, который участвовал в «контрольной закупке», вещества массами 0,0590 г., 0,0648 г., 0.0573 г., содержащие в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин). Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции по месту жительства непосредственно после продажи наркотика. При обыске в жилище в тайниках были обнаружены 15 расфасованных свертков с героином, общей массой 1,2498 грамм, что является значительным размером.

В ходе предварительного расследования обвиняемые полностью признали свою вину, сотрудничали со следствием, неоднократно давали подробные признательные показания, изобличающие друг друга. Однако в судебном заседании подсудимые изменили свои показания, пытаясь избежать ответственности.

Приговором суда каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: ugolovka.com