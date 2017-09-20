Житель Кировска поплатился за попытку ударить свою сожительницу

20 Сентября 2017 года, 13:18

КИРОВСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Жителю Кировска потребовалась медицинская помощь после ссоры со своей сожительницей. В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о мужчине с проникающим ранении груди и колото-резанным ранением плеча. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что ранение мужчине причинила его бывшая сожительница.

Женщина призналась в содеянном, и пояснила, что у неё возникла ссора с пострадавшим. Мужчина схватил её за волосы и попытался ударить. Подозреваемая схватила первое, что попалось под руку – нож, и ударила им мужчину в грудь и плечо, причинив телесные повреждения.

По факту в отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: fedpress.ru