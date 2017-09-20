В Мурманске расследуется дело о стрельбе в баре

20 Сентября 2017 года, 14:12

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Несколько недель назад в полицию поступило сообщение о стрельбе в помещении бара в Октябрьском округе. Очевидцы сообщили, что мужчина в ходе ссоры с одним из посетителей достал пневматический пистолет и произвёл два выстрела, в результате чего были повреждены двери заведения.

Позднее было установлено, что хулиганство совершил ранее не судимый безработный 24-летний житель областного центра. Злоумышленник признался в содеянном.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: VistaNews.ru