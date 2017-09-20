За избиение сожителя тарелкой женщине грозит до двух лет лишения свободы

20 Сентября 2017 года, 15:48

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В полицию поступило сообщение об обращение в медицинское учреждение 43-летнего северянина с ушибами головы. Медики квалифицировали эти повреждения, как легкий вред здоровью.

Сотрудники полиции установили, что у потерпевшего произошел конфликт с сожительницей, возникший на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры сожительница нанесла потерпевшему удар тарелкой в область головы.

Подозреваемая была установлена сотрудниками уголовного розыска. Ранее не судимая 39-летняя женщина призналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание виде лишения свободы сроком до двух лет.