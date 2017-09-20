За причинение тяжкого вреда здоровью кировчанин отправится в тюрьму

20 Сентября 2017 года, 19:21

КИРОВСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой г. Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что гражданин в июне текущего года, находясь в квартире своей знакомой в городе Кировске, нанес предметом, используемым в качестве оружия, 2 колото-резанных ранения потерпевшей. Мужчина полностью признал свою вину.

Также при назначении наказания судом в качестве смягчающего обстоятельства подсудимому была зачтена написанная им явка с повинной.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.