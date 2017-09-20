Спасая сына, северянка перевела мошенникам 50 тысяч рублей

20 Сентября 2017 года, 19:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Пожилая жительница Мончегорска стала жертвой мошенников. Доверчивость пенсионерки сделала негодяев богаче на приличную сумму денег.

Обратившись в полицию, женщина 1933 года рождения рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и один из пассажиров получил серьезные травмы. Для избежания ответственности за причинение вреда здоровью необходимо заплатить 50 тысяч рублей.

Северянка поверила неизвестному и перевела на указанный ей номер телефона денежные средства. Только потом она решили позвонить своему сыну, после чего убедилась, что ни в какое ДТП он не попадал. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.