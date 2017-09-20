Жителю Апатитов грозит до 15 лет колонии за убийство

21 Сентября 2017 года, 07:35

АПАТИТЫ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Апатитах судят местного жителя по подозрению в убийстве. Следственный комитет по Мурманской области сообщил о завершении расследования уголовного дела.

В ходе следствия установлено, что 6 июля 2017 года злоумышленник в ходе ссоры на почве ревности, нанес кухонным ножом 2 удара в живот и грудь своей 40-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте совершения в отношении нее преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.