Житель Мончегорска спрятал тело знакомого в горе мусора

21 Сентября 2017 года, 11:09

МОНЧЕГОРСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Преступление было совершено в начале 2016 года, но известно о нём стало только спустя несколько месяцев.

Ранее судимый за совершение тяжких преступлений гражданин в период с 23 декабря 2015 года до 3 февраля 2016 года находился в состоянии алкогольного опьянения в частном доме Мончегорска. Там у него произошёл конфликт со своим знакомым, в результате которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего штыковой лопатой по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший упал на пол и перестал подавать признаки жизни.

Поняв, что его знакомый мёртв, обвиняемый решил спрятать его тело на прилегающей к дому территории, прикрыв строительно-бытовым мусором. Костные останки погибшего были обнаружены 12 сентября 2016 года. В связи с полным разложением мягких тканей, точная причина смерти установлена не была. Однако анализ признательных показаний обвиняемого, а также его сына, который был очевидцем преступления, был сделан вывод, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором Мончегорского городского суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.