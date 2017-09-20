Житель Полярного с угрозами похитил 3,5 млн рублей

21 Сентября 2017 года, 11:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Житель Полярного совершил разбойное нападение и похитил крупную денежную сумму у своей жертвы. Мужчину уже осудили, но приговор в законную силу ещё не вступил.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, обвиняемый, применяя насилие, незаконно проник в квартиру потерпевшего, после чего удушая последнего, стал требовать передачи денежных средств. Находившаяся в квартире мать потерпевшего, испугавшись за жизнь своего сына, отдала нападавшему 3,5 млн рублей.

«С денежными средствами подсудимый скрылся, после чего совместно со своей сожительницей незамедлительно отправился в Мурманск, где похищенные деньги тратил на развлечения и продукты питания», - сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что преступление мужчина совершал в маске и пострадавший его не опознал, через несколько часов он был задержан сотрудниками мурманской полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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