Петрозаводчанку осудили за кражу в поезде «Санкт-Петербург-Мурманск»

21 Сентября 2017 года, 14:10

ПЕТРОЗАВОДСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Петрозаводске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в краже дорогостоящей техники. Преступление было совершено в пассажирском поезде «Санкт-Петербург-Мурманск».

Как сообщили в Северо-Западном транспортном управлении МВД России, женщина познакомилась в поезде с жителем северной столицы. В дальнейшем в пути следования они общались и употребляли спиртные напитки.

По приезду поезда на станцию Петрозаводск, злоумышленница попросила мужчину помочь ей вынести сумки из вагона. Он согласился и вышел на перрон. Тем временем, женщина, выходя из купе, увидела сотовый телефон, лежащий на полочке своего попутчика и похитила его. Потерпевший, простившись с ней, вернулся в купе, лег спать и только утром обнаружил пропажу гаджета.

Спустя два дня полицейские задержали подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Данное преступление женщина совершила спустя два дня после освобождения из мест лишения свободы.

Петрозаводским городским судом Республики Карелия осужденной назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.