Администратор мурманского ресторана разорвал ветеранское удостоверение посетителя

21 Сентября 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении администратора одного из ресторанов, расположенного на Кольском проспекте. Подозреваемый выхватил у посетителя документ и впоследствии уничтожил. В полицию обратился мужчина, 1990 года рождения.

Как выяснилось, между посетителем и администратором заведения возник конфликт. Трое мужчин пытались войти в ресторан, но, поскольку они находились в состоянии алкогольного опьянения, их не пустили, рассказали в Росгвардии. Двое граждан к моменту приезда наряда покинули место происшествия. А третий обратился с заявлением на администратора - 31-летний мурманчанин выхватил и порвал удостоверение ветерана боевых действий, принадлежащее потерпевшему.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому мера пресечения в виде подписки о невыезде.