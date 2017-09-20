Главный бухгалтер одной из полярнозоринской УК незаконно присвоила деньги предприятия

21 Сентября 2017 года, 17:18

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Полярнозоринский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что в одной из управляющих компаний Полярнозоринского района бывший главный бухгалтер незаконно присвоила деньги предприятия.

Женщина, 1961 года рождения, занимая должность главного бухгалтера управляющей компании, в течение нескольких месяцев подделывала ведомости выдачи заработной платы сотрудникам организации. Всего в результате подделки финансовых документов женщина присвоила около 70 тысяч рублей. Она призналась в содеянном и пояснила, что деньги потратила на собственные нужды.

По факту в отношении бывшего бухгалтера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.