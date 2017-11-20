Более девяти лет проведут в колониях супруги-наркосбытчики из Полярного

20 Ноября 2017 года, 13:08

ПОЛЯРНЫЙ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В Полярном вынесли приговор супружеской паре, обвиняемой в хранении и сбыте наркотических веществ. Их преступная деятельность была пресечена Управлением ФСБ России по Северному совместно с УМВД по Мурманской области. Супруги занимались распространением наркотиков на территории ЗАТО Александровск.

Оперативниками была получена информация о том, что Алексей Петров и Наталья Петрова осуществляют доставку наркотических средств из города Мурманска и их сбыт на территории ЗАТО Александровск. В ходе дальнейшей работы эта информация была подтверждена.

22 мая 2017 года в ходе «Проверочной закупки» супруги были задержаны при попытке сбыть героин весом 0,1811 грамма, расфасованного в три свёртка. При осмотре квартиры, в которой проживали Петровы, также изъяли героин » общим весом 1,2498 грамма. По данному факту следственным подразделением полиции в отношении Петровых было возбуждено уголовное дело. Ранее данные граждане уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления

14 сентября 2017 года Полярным районным судом Мурманской области Алексею Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9,5 лет в колонии строгого режима, а Наталье Петровой – 9,5 лет в колонии общего режима.