Мурманчанин изрезал своего брата

20 Ноября 2017 года, 15:15

МУРМАНСК/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело по обвинению в причинения тяжкого вреда здоровью. Пострадавший – его родной брат. Сообщение о преступлении поступило в полицию из медицинского учреждения, куда пострадавший был доставлен с колото-резаными ранениями грудной клетки, головы, туловища и шейного отдела позвоночника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 41-летний брат потерпевшего. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина в содеянном признался. Он рассказал полицейским, что у него с братом возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого он схватил кухонный нож и стал наносить им удары потерпевшему в область головы и тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело.