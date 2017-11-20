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Главная » Криминал » Мурманчанин изрезал своего брата
 
 
 
 
20 Ноября 2017 года, 15:15

Мурманчанин изрезал своего брата


МУРМАНСК/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В отношении жителя Мурманска возбудили уголовное дело по обвинению в причинения тяжкого вреда здоровью. Пострадавший – его родной брат. Сообщение о преступлении поступило в полицию из медицинского учреждения, куда пострадавший был доставлен с колото-резаными ранениями грудной клетки, головы, туловища и шейного отдела позвоночника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 41-летний брат потерпевшего. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина в содеянном признался. Он рассказал полицейским, что у него с братом возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого он схватил кухонный нож и стал наносить им удары потерпевшему в область головы и тела.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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