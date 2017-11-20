В Мурманске женщина обокрала свою знакомую

20 Ноября 2017 года, 15:39

МУРМАНСК/ 11 ноября/ БИ-ПОРТ - В полицию с заявлением о пропаже принадлежащих ей изделий из золота обратилась 34-летняя жительница Мурманска. По словам потерпевшей, из ее квартиры по улице Павлика Морозова были похищены драгоценности на сумму 123 тысячи 200 рублей.

Полицейские установили, что у заявительницы есть основания подозревать в краже женщину, которая в течение месяца присматривала за ее малолетним ребенком и неоднократно бывала в квартире.

Сотрудники патрульно-постовой службы установили подозреваемую в преступлении, 28-летнюю мурманчанку. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

Злоумышленница дала признательные показания. По ее словам, ювелирные изделия хранились в шкатулке на видном месте. Хищения она совершала путем свободного доступа, в течение непродолжительного периода времени. Часть похищенного имущества изъята, часть злоумышленница успела сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Talks.su