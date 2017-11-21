В Апатитах отчим избивал двухлетнего сына. Мальчик экстренно госпитализирован

21 Ноября 2017 года, 08:20

АПАТИТЫ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В Апатитах проводится доследственная проверка по факту получения малолетним ребёнком множественных травм. 20 ноября 2017 года, в ходе обращения в детскую поликлинику Апатитско-Кировской больницы женщины с двухлетним сыном, у последнего врачами были выявлены различные телесные повреждения. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По информации «Хибинформбюро» к причинению травм ребёнку может быть причастен его отчим. В субботу мальчик облился кипятком, а накануне получил черепно-мозговую траву после того, как был избит отчимом. Подозреваемый 1989 года рождения задержан.

«В настоящее время следователи опрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают факт наличия признаков преступления в действиях отчима, по предварительным данным, причинившего телесные повреждения ребенку. Кроме того, в ходе проверки следствием будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства», - сообщили в СУ СКР.

К месту происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления Кондратий Степанов и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

Подобный случай произошёл также в Апатитах в начале ноября. Отчим избил мальчика, который в последствии скончался в больнице, несмотря на старания врачей. Семья была социально неблагополучной, однако органы опеки и профилактики ею не занимались.