Пьяный водитель в Мурманской области хотел избежать наказания за взятку

21 Ноября 2017 года, 09:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов.

По данным следствия, 12 ноября 2017 года житель Полярных Зорь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и был остановлен сотрудником ДПС. На водителя был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

«Злоумышленник попытался передать сотруднику правоохранительных органов денежные средства в сумме 20 тысяч рублей за ненаправление в суд протокола об административном правонарушении. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.