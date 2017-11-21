«Лэнд Крузер» против школьника из Заполярного

21 Ноября 2017 года, 15:35

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился 51-летний житель Заполярного, который рассказал, что неизвестный повредил покрышки на принадлежащем ему автомобиле «Тойота Лэнд Крузер», который был припаркован возле дома. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах, установили возможных свидетелей инцидента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан несовершеннолетний житель города, 2001 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый совершил противозаконные действия из хулиганских побуждений.

Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, состоит на специализированном учете. По данному факту возбуждено уголовное дело.