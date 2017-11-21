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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

 
 
 
 

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Главная » Криминал » «Лэнд Крузер» против школьника из Заполярного
 
 
 
 
21 Ноября 2017 года, 15:35

«Лэнд Крузер» против школьника из Заполярного


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился 51-летний житель Заполярного, который рассказал, что неизвестный повредил покрышки на принадлежащем ему автомобиле «Тойота Лэнд Крузер», который был припаркован возле дома. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах, установили возможных свидетелей инцидента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан несовершеннолетний житель города, 2001 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый совершил противозаконные действия из хулиганских побуждений.

Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, состоит на специализированном учете. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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