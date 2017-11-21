В Мурманской области задержаны злоумышленники, доставлявшие в регион поддельные деньги

21 Ноября 2017 года, 16:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску был выявлен канал доставки поддельных денег в Мурманскую область.

В ходе специальных мероприятий ранее судимый житель областного центра, 1978 года рождения, и его знакомый, 1995 года рождения, были задержаны полицейскими на автомобиле в поселке Зеленоборский при попытке доставки поддельных купюр на территорию столицы Заполярья. При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 18 купюр с признаками подделки.

Проведенной в рамках уголовного дела экспертизой установлено, что изъятые у жителей Мурманска купюры являются поддельными.

В ходе следствия установлено, что жители Мурманска приобрели в г. Санкт-Петербург у неустановленного лица 20 поддельных купюр достоинством по 5 тысяч рублей образца 1997 года выпуска. Злоумышленники по пути в Мурманск успели сбыть две фальшивые пятитысячные купюры на территории Республики Карелия, приобретя у местных жителей ягоды и заправившись на одной из АЗС.

Обвиняемые в ходе следствия свою вину не признали, от своих первоначальных признательных показаний отказались, однако полученные следствием доказательства позволили полностью изобличить злоумышленников в содеянном.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.