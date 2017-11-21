Судимый за убийство мурманчанин украл из магазина упаковку бритвенных станков

21 Ноября 2017 года, 18:41

МУРМАНСК/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мелком хищении. Мужчина похитил из торгового зала упаковку бритвенных станков на сумму 1091 рубль.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство, а также за имущественные преступления безработный житель областного центра, 1983 года рождения. В октябре 2017 года он был привлечен к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ за совершение мелкого хищения.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что украл товары для собственного использования. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.