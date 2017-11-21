Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего пасынка в Апатитах

21 Ноября 2017 года, 17:05

АПАТИТЫ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, 1989 года рождения, обвиняемого в истязании малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, 20 ноября 2017 года в детскую поликлинику Апатитско-Кировской больницы обратилась женщина с двухлетним сыном. У ребёнка врачами были выявлены различные телесные повреждения, в причинении которых подозревается сожитель матери ребенка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, решается вопрос о задержании подозреваемого и избрании ему меры пресечения. Кроме того, в ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

Кроме того, в Апатитах организовано проведение оперативного совещания, в ходе которого будут заслушаны ответственные лица органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.