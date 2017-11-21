Мурманчанин незаконно переделал огнестрельное оружие

21 Ноября 2017 года, 19:05

МУРМАНСК/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В ходе очередной проверки владельцев гражданского оружия сотрудники управления лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области выявили факт незаконного внесения конструктивных изменений в охотничье ружье – карабин «Сайга-410 К».

Изъятое оружие сотрудники Росгвардии передали полицейским для дальнейшей проверки. В ходе экспертизы установлено, что в оружие внесены изменения в виде укорочения задвижки, что дает возможность произвести выстрел со сложенным прикладом.

Полицейскими установлен владелец карабина – ранее не судимый житель Мурманска, 1962 года рождения. Мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За содеянное его может ожидать наказание от трех до пяти лет.