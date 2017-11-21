В Апатитах разыскивают мужчину, который утратил связь с родственниками

21 Ноября 2017 года, 19:30

АПАТИТЫ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивает Горулева Александра Викторовича, 24.11.1973 года рождения, который около 15-16 лет назад утратил связь с родственниками. В полицию заявление о его розыске поступило в ноябре этого года.

Приметы: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост 174 см, лицо европейского типа, глаза серые, волосы короткие, возможно носит усы.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Горулева А.В. или видел его, просьба сообщить по телефону (81555) 61620 (группа розыска МО МВД России «Апатитский») или 02.