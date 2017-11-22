Педофила из Заполярного отправили в колонию на семь лет

22 Ноября 2017 года, 09:46

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе вынесли приговор жителю Заполярного, обвиняемого в развратных действиях в отношении двух малолетних девочек. Об этом «Би-порту» сообщили в Прокуратуре Мурманской области. Преступление было совершено в июле 2017 года.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того удовлетворены два исковых заявления о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда на сумму 150 тысяч рублей в пользу каждого несовершеннолетнего потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Twitter