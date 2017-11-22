Жительницу Ревды обвиняют в покушении на убийство

22 Ноября 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области задержали жительницу Ревды, обвиняемую в покушении на убийство.

По версии следствия, злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, в ходе ссоры нанесла своей знакомой два удара ножом в область лица и спины. Убить потерпевшую она так и не смогла, поскольку последняя сбежала из квартиры.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: newstut.ru