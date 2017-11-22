В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту хищения документов

22 Ноября 2017 года, 13:20

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию Колы обратился мужчина с заявлением о краже из его квартиры нескольких личных документов. По его словам, пропали пенсионное удостоверение, СНИЛС, членский билет Всероссийского общества инвалидов.

На место происшествия в посёлок Шонгуй выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что злоумышленник проник в жилье, выбив входную дверь. Оперативники изъяли оставленные им следы пребывания и опросили потерпевшего. Полицейские выяснили у северянина, что сам он фактически проживает в Кильдинстрое, а приезжая в Шонгуй, часто приглашает в дом знакомого, где мужчины вместе распивают спиртное.

Данный гражданин был установлен в качестве подозреваемого. Получив необходимую информацию, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего жителя поселка Шонгуй. Он признался в содеянном и рассказал полицейским об обстоятельствах совершения противоправного поступка. Его пригласили помочь вынести из соседней квартиры на свалку старую мебель. Одно из кресел понравилось злоумышленнику и он решил временно поставить его в квартире потерпевшего. Дверь выбил, занес кресло и случайно увидел стопку документов. Мужчина забрал их, планируя продать за несколько тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.