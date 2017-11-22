Мурманчанин выдумал преступление чтобы скрыть своё правонарушение

22 Ноября 2017 года, 15:37

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился житель Мурманска, 1999 года рождения, с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Хонда Аккорд». По словам заявителя, транспортное средство было припарковано возле дома по улице Мира.

В ходе разбирательства выяснилось, что преступление молодой человек выдумал. Он рассказал, что на самом деле в один из дней управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Увидев проезжающий мимо дежурный наряд полиции, он испугался, что его остановят сотрудники полиции и привлекут к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Он решил оставить автомобиль и скрыться.

По факту ложного доноса в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело.