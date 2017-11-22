Мурманчанин пытался расплатиться с пенсионеркой билетом «Банка приколов»

22 Ноября 2017 года, 16:06

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть обратилась местная жительница, 1935 года рождения. Пенсионерка рассказала полицейским, что ее пытался обмануть знакомый. Занятые ранее в долг деньги в сумме 1 тысяча рублей он попытался вернуть фальшивой купюрой.

Мужчина принес потерпевшей деньги номиналом 5 тысяч рублей и попросил сдачу в сумме 4 тысячи. Однако пожилая женщина обнаружила, что пятитысячная купюра является вкладышем «Банка приколов», внешне очень похожим на настоящую банкноту.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение суток мошенник был установлен и задержан. Мужчина признался в попытке совершения мошенничества и пояснил, что рассчитывал обмануть женщину, имея ввиду ее преклонный возраст.

По данному факту дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до 2 лет лишения свободы.