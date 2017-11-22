Директор предприятия по производству мясопродуктов уклонился от уплаты налогов на сумму более 15 млн рублей

23 Ноября 2017 года, 09:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации более 15 миллионов рублей. Дело по статье 199 УК РФ было возбуждено в отношении генерального директора предприятия, осуществляющего производство мясопродуктов на территории Мурманской области.

По версии следствия, мужчина в период с 2013 по 2015 годы включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Тем самым он уклонился от уплаты налогов на сумму 15,37 млн рублей.

В настоящее время ущерб, причиненный налоговым преступлением, возмещен в полном объеме, сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: Znak.com