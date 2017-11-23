Жителю Мончегорска грозит срок за хранение охотничьих патронов

23 Ноября 2017 года, 13:30

МОНЧЕГОРСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Мончегорска, который незаконно хранил в своей квартире боеприпасы. Информацию о причастности ранее не судимого жителя города к незаконному обороту оружия сотрудники полиции получили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 12 охотничьих патронов, предназначенных для нарезных карабинов типа «Вепрь», «Сайга», «Лось». Мужчина пояснил, что хранил боеприпасы для личного пользования.

«Экспертом установлено, что изъятые патроны калибра 5,1 мм изготовлены промышленным способом, предназначены для поражения цели и пригодны для производства выстрелов»,- сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.