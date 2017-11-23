Юный мурманчанин обокрал посетителей паломнического центра

23 Ноября 2017 года, 13:52

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в краже денежных средств. В полицию обратились две местные жительницы, у которых похитили в общей сложности более трёх тысяч рублей.

Полицейские установили, что имущество было похищено у потерпевших из гардероба паломнического центра «Под сенью Трифона», расположенного по улице Траловой. Одна из посетительниц рассказала полицейским, что видела молодого человека, который заходил в помещение гардероба, а после выхода сразу покинул центр.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 15-летний ранее не судимый житель Мурманска. Подросток признался в содеянном. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды.