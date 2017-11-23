На 12% возросло количество уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия в Мурманской области

23 Ноября 2017 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в Мурманской области было возбуждено около 150 уголовных дел по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, это на 12% больше уровня прошлого года.

За истекший период у жителей области было изъято 599 единиц гражданского оружия и выявлено 674 нарушения правил хранения оружия. С начала года было аннулировано 138 лицензий и разрешений на право владения оружием. 318 единиц зарегистрированного оружия были сданы гражданами добровольно.