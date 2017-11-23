Главаря мурманской наркогруппировки приговорили к 18 годам колонии

23 Ноября 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор мужчине, которого обвиняют в сбыте наркотиков и организации преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков. Приговор был постановлен на основании решения присяжных заседателей.

В деле фигурирует пять эпизодов – преступления совершались на территории Мурманска в 2015 и 2016 годах в составе сплоченной устойчивой организованной преступной группы из трёх человек, которую и создал обвиняемый. Как сообщили «Би-порту» в Прокуратуре Мурманской области, общий вес сбытого наркотического вещества – 3-метилфентанила – составил более 20 грамм.

Присяжные заседатели единодушно признали виновного не заслуживающим снисхождения за совершенные им преступления. Приговором Мурманского областного суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима сроком на 18 лет. Два других участника преступной группы ожидают суда.