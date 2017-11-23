Кража на 100 рублей обернулась для мурманчанина уголовным делом

23 Ноября 2017 года, 16:51

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту совершения им хищения. Накануне молодой человек был задержан в магазине, где пытался похитить товар стоимостью около 100 рублей, сообщили Управлении Росгвардии по Мурманской области.

В ходе проведения проверки по факту мелкого хищения сотрудники полиции установили, что задержанный в настоящее время имеет действующее административное наказание также за мелкое хищение. В соответствии с российским законодательством, если гражданин, привлечённый к ответственности за мелкое хищение, совершает аналогичное преступление в течение года, то в его отношении возбуждается уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция – лишение свободы сроком до двух лет.