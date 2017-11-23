В Оленегорске возбуждено очередное уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранца

23 Ноября 2017 года, 17:16

ОЛЕНЕГОРСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Полицейскими Оленегорска в ходе проверки миграционных учетов выявлено, что неработающая жительница города, 1983 года рождения, незаконно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире на ул. Парковая гражданина одной из стран Ближнего Зарубежья.

Участковыми уполномоченными полиции было установлено, что северянка оформила право на проживание иностранца, заведомо не имея намерения предоставить ему свою жилую площадь для фактического пребывания. Целью противоправного поступка было получение денежных средств в размере нескольких тысяч рублей.

По факту фиктивной регистрации иностранца в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.