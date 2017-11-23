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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Жительница Мурманска пыталась передать заключённому мурмашинской колонии гашиш
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 17:30

Жительница Мурманска пыталась передать заключённому мурмашинской колонии гашиш


МУРМАШИ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Жительнице Мурманска может грозить срок за сбыт наркотиков в крупном размере. Преступление было совершено на территории исправительной колонии, расположенной в посёлке Мурмаши.

Сообщение в полицию о том, что женщина, которая приехала на свидание к одному из осуждённых, имеет при себе наркотики, поступило от администрации колонии. На место прибыла следственная группа.

Как было установлено, мурманчанка, 1981 года рождения, имела при себе наркотик растительного происхождения, что подтвердила проведенная экспертиза. Злоумышленница пыталась пронести на территорию исправительного учреждения гашиш общей массой 2,79 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Юга.ру

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