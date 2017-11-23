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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Криминал » В Североморске отчим обокрал падчерицу, чтобы одарить любовницу
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 18:47

В Североморске отчим обокрал падчерицу, чтобы одарить любовницу


СЕВЕРОМОРСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть полиции обратилась 19-летняя жительница флотской столицы с заявлением о краже имущества из её квартиры.

По словам заявительницы, у нее была похищена золотая цепочка стоимостью 51,5 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники выяснили, что в хищении имущества потерпевшая подозревает отчима, так как посторонние лица доступа в квартиру не имели.

Мужчина был опрошен и признался в содеянном. Похищенное имущество падчерицы он обнаружил на полу в ванной комнате, решил, девушка подумает, что потеряла цепь. Злоумышленник присвоил ювелирное изделие и подарил его позже своей знакомой.

Похищенное имущество было возвращено девушке. По факту кражи дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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