Члены североморской преступной группы, распространявшей наркотики, ожидают суда

24 Ноября 2017 года, 10:30

СЕВЕРОМОРСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Североморска, 1985 года рождения, и двух активных членов преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков и психотропных веществ на территории ЗАТО.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, обвиняемый вместе со знакомыми распространяли в Североморске гашиш, амфетамин и метамфетамин в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года. Всего группа состояла из пяти человек, но задержаны были только трое.

«Группа характеризовалась четким распределением ролей ее участников, а также высокой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. Так, двое активных участников группы не были знакомы между собой и знали только организатора группы», - сообщили в полиции.

Наркотики группа распространяла только среди людей, которые были лично знакомы её членам. При этом сбытчик и покупатель лично не встречались – товар передавался путём «закладок». Всего установлено 5 фактов сбыта в крупном размере и 4 факта попытки сбыта в крупном и особо крупном размере. Полицейскими из незаконного оборота изъято более 326 граммов амфетамина, около 1,5 граммов гашиша и около 1 грамма метамфетамина.

Сейчас расследование дела завершено, 32-летнему организатору группы и двум активным членам группы предъявлено обвинение. Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в Мурманске вынесли приговор лидеру другой преступной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории областного центра.

Фото: comnordic_hanna