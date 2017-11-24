Два молодых северянина ограбили гараж в Североморске

24 Ноября 2017 года, 15:42

СЕВЕРОМОРСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Молодого человека подозревают в краже чужого имущества. Преступление он совершил не в одиночку, а вместе со своим 17-летним знакомым.

«Сотрудник полиции, опросив подозреваемого, установил, что при подготовке к совершению преступления он заведомо знал, что его сообщник является несовершеннолетним, однако путем предварительного сговора вовлек подростка в совершение кражи», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В отношении ранее не судимого 19-летнего жителя Североморска за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность полицейскими возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подписка о невыезде.