Двое жителей Мурманска до смерти забили своего приятеля в сауне

24 Ноября 2017 года, 16:33

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. В ближайшее время следствием планируется предъявление им обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, 21 ноября в больницу был доставлен мужчина, 1984 года рождения, с различными телесными повреждениями: травмами головы, шеи, множественными подтёками и ссадинами. От травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

«Следствием установлено, что указанные телесные повреждения потерпевшему были причинены накануне ночью в ходе конфликта, произошедшего между ним и его приятелями в одной из саун города Мурманска», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время двое мурманчан, 1995 и 1985 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления задержаны.

Фото: Myslo