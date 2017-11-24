В Мурманской области мужчина украл из магазина тушенку, макароны и орехи

24 Ноября 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился владелец одного из торгового павильона, расположенного в Заполярном. Мужчина сообщил о том, что ночью из его магазина похитили 13 банок тушенки, 4 пакета макарон, 4 пакетика орехов. Ущерб предприниматель оценил в сумму 3,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник незаконно проник внутрь павильона путем повреждения замка. Эксперт снял оставленные им отпечатки пальцев рук и другие следы, имеющиеся на месте преступления.

Оперативникам удалось в течение суток установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий 24-летний житель Заполярного, ранее судимый за кражу.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.