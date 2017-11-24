Пожар в жилом доме произошёл из-за взрыва газа – источник

24 Ноября 2017 года, 17:55

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Пожар в двух квартирах в жилом доме на улице Зелёной мог произойти из-за взрыва бытового газа. Об этом «Би-порту» сообщил источник в оперативных службах.

«Причина пожара пока не установлена. Рассматривается версия взрыва бытового газа», – добавил собеседник агенства. По его словам, «дом обследуют после тушения на предмет возможности повторного взрыва».

Пока остаётся неясным, есть ли пострадавшие. Как передаёт корр. «Би-порта», на место проишествия прибыл глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев. Он сообщил, что дом уже отключён от газо- и электроснабжения. «Эвакуированных жильцов доставят в пункты временного проживания. Им будет оказана необходимая помощь», – сообщил мурманский сити-менеджер.