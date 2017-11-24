Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Мурманске

24 Ноября 2017 года, 18:09

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – При взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске пострадали два человека. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном МВД.

«По предварительной информации при пожаре пострадали два человека», – сообщила агентству руководитель пресс-службы УМВД Марина Шихова.

Точная причина пожара пока не установлена. Ранее источник агентства сообщил, что причиной возгорания мог стать взрыв бытового газа.

Жильцов дома эвакуировали. По словам главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева, который находится на месте происшествия, «жильцы будут размещены в школе (пункте временного содержания, – прим. ред.)». На месте пожара работает оперативный штаб.