В полиции рассказали историю апатитской семьи, где отчим избил мальчика

25 Ноября 2017 года, 10:46

АПАТИТЫ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В полиции рассказали, какая работа проводилась с семьёй из Апатитов, где отчим избил двухлетнего мальчика. Какранее сообщалось, ребёнок 20 ноября поступил в медицинское учреждение с ожогами ног и кровоподтеками верхних конечностей.

Мама мальчика попадала в поле зрения органов опеки в 2016 году. В мае ребёнка на неделю изымали из семьи, поскольку квартира, где он проживал, находилась в антисанитарном состоянии, а также по причине отсутствия у матери средств на содержание ребёнка. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать ребенка была привлечена к административной ответственности. После устранения нарушений ребёнка вернули в семью.

«Семью поставили на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Апатиты, установив социальный патронат в целях оказания семье социальной помощи. В отделе по делам несовершеннолетних МО МВД России «Апатитский» семья на профилактическом учете не состояла в связи с тем, что в 2016 году оснований для постановки на такой учет не было», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В августе была проведена проверка условий проживания материи и ребёнка. Женщина проживала одна с малолетним ребенком, бытовые условия ею были приведены в соответствие нормам, для ребенка имелись все необходимые вещи, продукты питания. Со стороны других субъектов профилактики о данной семье были получены положительные характеристики.

«Информация о том, что семья является неблагополучной и по отношению к ребенку может применяться жестокое обращение, в полицию Апатитов до ноября 2017 года не поступала», - отметили в полиции.

Поскольку прокуратура Мурманской области внесла представление в адрес начальника апатитской полиции, сейчас проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка работе сотрудников полиции по организации профилактической работы с данной семьей.